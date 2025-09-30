Irlanda volta a dominar os Campeonatos do Mundo em Lanaken
O impressionante histórico de cavalos e cavaleiros irlandeses no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos da FEI/WBFSH, em Lanaken (Bélgica), voltou a ser reforçado este domingo (28). A Irlanda conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, numa jornada memorável.
Ouro para Michael Pender nos 5 anos
O dia histórico para a Irlanda começou com Michael Pender, que venceu o Campeonato do Mundo de 5 anos com HHS Private Ryan. O cavaleiro registou o tempo imbatível de 38,23 segundos no desempate, terminando pouco mais de um segundo à frente do holandês Doron Kuipers, medalha de prata com Olympic van’t Roosakker VK Z.
O bronze também ficou na Irlanda, com Jason Foley, montando Tysons Lady Lux (ISH), criada em Dublin por Shay Hesnan.
Este triunfo permitiu a Michael Pender alcançar um “hat-trick” de ouros em Lanaken: em 2024 venceu a final de cavalos de 7 anos com HHS Mercedes (ISH), e em 2023 conquistou o ouro nos 5 anos com HHS Ocala (ISH).
Sobre HHS Private Ryan, Pender explicou após a prova:
“Brendan Doyle, o responsável pela coudelaria da Marion [Hughes Horse Stud], comprou-o e ele foi trabalhado lá. No ano passado não fez muitas provas, depois a Martha Hughes Bravo tornou-se coproprietária e fez alguns concursos com o cavalo. Eu comecei a montá-lo há cerca de seis semanas.”
Prata para Niamh McEvoy nos 6 anos
Na final de 6 anos, a Irlanda voltou ao pódio com Niamh McEvoy e BP Othello (ISH), que conquistaram a medalha de prata.
O ouro foi para o holandês Max van de Poll com Ortane, os únicos a realizar dois percursos sem faltas. McEvoy, apesar de uma falta em 43,19 segundos, conseguiu o melhor resultado com quatro pontos, superando o belga Thibeau Spits e Touch of Joy Dwerse Hagen, que ficaram com o bronze.
Eoin Brennan conquista ouro nos 7 anos
A jornada de sonho para a Irlanda terminou com a vitória de Eoin Brennan e Augustus Z no Campeonato do Mundo de 7 anos.
Com um percurso limpo em 35,20 segundos, Brennan superou o belga Niels van Rossem com Speedy van Klapscheut (prata) e o francês Thibault Thevenon com ICI et la Courcelle (bronze).
Participação Portuguesa em Lanaken
Os cavaleiros portugueses também marcaram presença:
-
Francisco Rocha com Derriz Z (6 anos, filho de Coltaire Z) somou 4 pontos na primeira classificativa, fez uma prova limpa na segunda (32.º lugar) e terminou em 14.º na prova de consolação, também sem faltas.
-
Nos 5 anos, Luís Fernandes com Quiamant SE optou por retirar na primeira classificativa e ficou em 111.º lugar na prova de consolação, com 16 pontos.
-
Nuno Tiago Gomes com Qontender F foi eliminado na primeira classificativa.
-
André Brito Peres com Eternity CL Z penalizou 9 pontos na primeira classificativa (204.º lugar) e 25 pontos na segunda (200.º lugar).
