Irlanda conquista novamente o Troféu da Taça das Nações de Vejer

A equipa irlandesa de saltos de obstáculos garantiu a vitória na Taça das Nações, em Vejer de la Frontera, (Espanha) pelo segundo ano consecutivo, após uma exibição dominante na tarde da última sexta-feira.

O quarteto irlandês composto por Susan Fitzpatrick (Lovely Stassi PS), Niamh McEvoy (Olympic ‘gl’ ‘fvd’), Max Wachman (Tipperary) e Ethen Ahearne (Lvs Goldrush ISH) terminou com um total de apenas seis faltas nas duas mãos, assegurando o triunfo sem necessidade de o último cavaleiro competir na segunda ronda.

O Brasil ficou em segundo lugar, subindo da 5.ª posição após a primeira mão, graças a três percursos sem faltas na segunda. A equipa, formada por Eduardo Pereira de Menezes (H5 Londontime), Pedro Junqueira Muylaert (Gemme Villers), Felipe Amaral (Qerbi Vant Ruytershof) e Pedro Veniss (Duelante 3K), terminou com um total de oito faltas.

A Alemanha completou o pódio, descendo da segunda posição provisória. Apesar de um bom desempenho inicial com apenas cinco faltas, terminou com 13 faltas no total, empatada com outras duas equipas, mas garantiu o terceiro lugar graças ao tempo global mais rápido. A equipa alemã contou com Jana Wargers (Eddie G Z), Jens Baackmann (Lorenz 86), Stephanie Böhe (DSP Lyjin P) e Maximilian Lill (Casallco’s George PS).

Portugal destacou-se ao alcançar o 9.º lugar entre 17 equipas participantes. A equipa nacional foi composta por Rodrigo Giesteira Almeida (Kanonia L), Rafael Dinis Rocha (Lezo), Ricardo Benzinho da Costa (Kirocco) e Rodrigo Sampaio Peixoto (Orion AS), que não conseguiram apurar-se para a segunda mão.

A melhor prestação portuguesa foi de Rodrigo Giesteira Almeida, que realizou o percurso inicial sem faltas.

