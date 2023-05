«Iresine» a grande vencedora do Prix Ganay em Paris-Longchamp (VÍDEO)

«Iresine» destronou «Bay Bridge» e «Vadeni» enquanto a sua jóquei Marie Velon veio do último para o primeiro lugar no Hipódromo em Paris-Longchamp no domingo passado.

«Iresine» de seis anos, bateu na reta final «Simca Mille», «Bay Bridge» e «Vadeni» para vencer o primeiro Grupo 1 da Europa da temporada, o Prix Ganay (2100m) em Paris-Longchamp.

A jóquei Marie Velon descreveu o seu sucesso no Prémio Ganay com «Iresine» como um “momento incrível para uma mulher”, ao produzir uma masterclass do penúltimo para o primeiro lugar, para erguer o troféu Prix Ganay.

«Simca Mille» montado por Alexis Pouchin foi segundo classificado seguido de Bay Bridge e Vadeni em terceiro e quarto lugares.

O Prix Ganay é considerado uma das mais prestigiadas corridas de cavalos em França e é frequentemente usada como uma corrida preparatória para o Prix de l’Arc de Triomphe, que é realizado em Longchamp em Outubro. Alguns dos vencedores notáveis do Prix Ganay incluem Sea Bird II, Allez France, Dancing Brave, Montjeu, Hurricane Run e Golden Horn.