Iranico JGR – Um novo filho do Rubi reforça equipa PCI

7 Janeiro, 2017

Com o virar do ano nascem novas parcerias – «É com grande prazer que anunciamos que o nosso poldro Iranico JGR (Rubi AR X Sisuda GUB) se juntou à quadra da cavaleira internacional de dressage Maria Caetano Couceiro.» informa Christine Jacoberger, proprietária do olímpico Rubi AR. «Desde os seus 6 meses que o Irânico JGR nos deslumbrou com o seu temperamento e a sua evolução física muito positiva.»

A sua mãe, Sisuda GUB (Hostil JGB X Nisa GUB por Xaquiro CI) é irmã-plena da Ufana DR, mãe do Gavião dos Cedros – outro filho do Rubi AR – recentemente vendido para Espanha. Tal como vários outros excelentes cavalos do Team Rubi, o Iranico JGR nasceu na Coudelaria João Pedro Rodrigues, mas foi criado no Luxemburgo a partir dos 6 meses de idade. Regressou a Portugal já com 3 anos de idade para debutar o trabalho com o cavaleiro Sebastião Gonzaga. «Esta fase do trabalho é essencial no desenvolvimento de um cavalo de desporto.» reforça Christine. «Queríamos prestar homenagem ao excelente trabalho de desbaste feito por este jovem cavaleiro que já comprova um grande profissionalismo e é dotado dum talento raro na preparação de cavalos novos. Agradecemos a dedicação do Sebastião que permitiu ao Iranico JGR começar a sua carreira de cavalo de desporto de maneira óptima.»

O potencial genético deste jovem garanhão, aliado à sua capacidade atlética e excelente temperamento – como é aliás habitual na descendência do Rubi AR – deixam adivinhar que assistimos a um novo projecto de promoção da raça lusitana além fronteiras.

Relativamente à escolha da nova cavaleira, a internacional Maria Caetano Couceiro, Christine reforça: «Confiamos muito no potencial desse jovem poldro de quase 4 anos e acreditamos que será um digno representante da sua genética nas pistas de dressage. A Maria já comprovou fazer maravilhas com outros filhos do nosso garanhão Rubi AR. Temos uma grande admiração pelos resultados já alcançados em provas, o trabalho metódico e clássico, e a maneira elegante de montar da Maria. Ficamos muito honrados que ela tenha mostrado interesse em fazer progredir o nosso Iranico JGR e alegramo-nos deste novo projecto, mais uma colaboração de qualidade dentro da Team Rubi.»

Maria Caetano Couceiro, que monta Coroado AR – actualmente o melhor Puro Sangue Lusitano no ranking mundial de dressage FEI, já deu início ao treino do Iranico, um cavalo sobre o qual deposita grandes esperanças: «O Iranico é um cavalo que reúne os “ingredientes” essenciais para vir a ser um excelente cavalo de dressage.» comenta Maria Caetano Couceiro. «Para além da beleza e do charme característicos dos filhos do Rubi, após dois dias de trabalho já nas nossas instalações, pude constatar que o Iranico tem também muita qualidade nos 3 andamentos e uma montabilidade acima da média. É por isso um cavalo em que deposito uma enorme esperança para o futuro, em que se juntará à equipa de competição com seus os irmãos Coroado AR e Fenix de Tineo. Aproveito para agradecer a confiança que a Christine Jacoberger depositou no projecto PCI e espero poder levar mais um filho do “grande” Rubi até às pistas internacionais de dressage!»

Press Release: Lusitano World