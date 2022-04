Irá «Weihegold» ganhar o sexto título para Werth?

A cavaleira alemã Isabell Werth irá tentar ganhar o seu sexto título, e o seu quarto consecutivo com «Weihegold», na final da FEI Dressage World Cup™ 2022 em Leipzig, Alemanha, esta semana.

Na história do desporto equestre há nomes que ressoam, porque os melhores dos melhores de cada disciplina deixam a sua marca. O nome de Isabell Werth é um desses, tendo conquistado uma longa e bem-sucedida carreira durante a qual colecionou inúmeras medalhas juntamente com o prestigioso troféu da FEI Dressage World Cup™ em nada menos do que em cinco ocasiões.

Sendo já a atleta equestre mais medalhada de todos os tempos, a superestrela alemã volta esta semana à final da FEI Dressage World Cup™ 2022 para defender o título que conquistou pela primeira vez com «Fabienne» em Gotemburgo (SWE) em 1992. E será um evento pungente para a amazona de 52 anos porque a sua grande égua, «Weihegold OLD», passará à reforma após o Freestyle do próximo sábado.

A dupla é tricampeã, tendo-se mostrado imbatível em Omaha (EUA) em 2017, em Paris (FRA) em 2018 e na última final disputada em Gotemburgo (SWE) em 2019, antes dos constrangimentos causados pela pandemia. Nunca saberemos se a sua série de vitórias teria continuado se as finais de 2020 e 2021 tivessem sido realizadas, mas este conjunto fará ainda mais história se conseguirem outra vitória esta semana em casa em Leipzig (GER).

A holandêsa Anky van Grunsven detém o recorde do maior número de vitórias no tour que este ano comemora a sua 35ª temporada. A holandesa acumulou nove vitórias colossais com dois grandes cavalos, «Bonfire» e «Salinero», entre 1995 e 2008, mas nunca conseguiu quatro consecutivas.

Se Werth e «Weihegold» conseguirem ganhar, serão os primeiros a conseguir esta proeza, levando a sua parceria a uma conclusão perfeita. Mas a égua de 17 anos não tem nada a provar quando entrar em pista esta semana.