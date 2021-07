Investigadores de 7 países reúnem-se para I Congresso de Equinologia e Turismo Equestre 30 Junho, 2021 19:24

O I Congresso Internacional de Equinologia e Turismo Equestre, que decorrerá em Viana do Castelo nos dias 1 a 3 julho, presencialmente e através dos meios digitais, reúne mais de quatro dezenas de investigadores de sete países distintos – Portugal, Espanha, França, Japão, Turquia, Estados Unidos da América e Austrália – que lideram trabalhos pioneiros no estudo, conservação e valorização de equinos e das suas relações ecossistémicas e com o Homem. O evento conta com a participação, por videoconferência, de Jane Goodall e de Tetsuro Matsuzawa, referências mundiais em primatologia e conservação da natureza.

O encontro acontece no Auditório Professor Lima de Carvalho do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com emissão online, via zoom, dias 1 e 2 de julho, e transmissão de Gala Equestre de 3 de julho nas redes sociais do Município.

Este Congresso, interdisciplinar, centra-se em cinco eixos temáticos: ecologia e etologia de equídeos (cavalos, burros, zebras, híbridos, cavalo Przewalski); linguagem, inteligência e cognição de equídeos; interações humanas e equinas; equinos, turismo e desenvolvimento; e património equestre material e imaterial.

A primatologia ofereceu as bases teóricas e metodológicas para o estudo dos equinos, através de uma rede de parceria entre a Universidade de Quioto e a Universidade de Sorbonne Nouvelle Paris III, concretizada através do professor Carlos Pereira, presidente fundador do Instituto do Cavalo e da Equitação Portuguesa em Paris e cofundador do Projeto Horse Cognition.

Duas referências mundiais da primatologia participam por vídeo conferência no I Congresso Internacional de Equinologia e Turismo Equestre: Jane Goodall, DBE, Fundadora do Instituto Jane Goodall & Mensageira da Paz das Nações Unidas, e Tetsuro Matsuzawa, professor emérito da Universidade de Quioto e cofundador do projeto Horse Cognition.

O fortalecimento da dinâmica científica internacional de estudo dos equídeos é fundamental para promover a conservação de espécies equinas ameaçadas, assim como para inspirar e orientar políticas locais, regionais, nacionais e internacionais.

O I Congresso Internacional de Equinologia e Turismo Equestre é promovido pelo Município de Viana do Castelo, ao abrigo do projeto Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima, cofinanciado pelo Turismo de Portugal e conta com o apoio dos Municípios de Caminha e Ponte de Lima, parceiros deste projeto, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e da Entidade Regional de Turismo Porto e Norte.

Este Congresso pioneiro constitui um momento decisivo para a consolidação da Equinologia como domínio científico centrado no estudo holístico dos equinos. A Equinologia é uma ciência emergente, que assume um objetivo ambicioso de compreender o comportamento, a cognição e a linguagem dos equinos, dentro da sua própria espécie e com o Ser Humano. A relação Homem-cavalo constitui uma chave fundamental para a compreensão dos mecanismos da comunicação entre espécies.

PROGRAMA AQUI

LINK PARA PARTICIPAÇÃO VIA ZOOM:

https://zoom.us/j/95423791729?pwd=S29MUmpzMHp2N1JBR1RMMlBXQ0dqdz09

ID da reunião: 954 2379 1729

Senha de acesso: 623019