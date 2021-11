Internacional de Equitação de Trabalho: Portugal representado por 13 Atletas 30 Novembro, 2021 8:35

Organizado pela Fundacional Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, realiza-se o I Concurso Internacional de Equitação de Trabalho de Torreluma nos dias 4 e 5 de Dezembro, nas instalações da Yeguada Torreluma em Carmona, Sevilha, que servirá de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

Esta data veio substituir o internacional que deveria ter-se realizado em Cordoba e que foi cancelado devido às más condições climatéricas.

O júri de campo será composto por José Andres Benito (presidente), Yves Manzanares (juíz WAWE) e

A representar Portugal estão inscritos:

Equipa Seníores

Gilberto Filipe com Zinque das Lezírias

Mafalda Galiza Mendes com Isco

Bruno Pica da Conceição com Istambul

Diogo Oliveira com Heros

Equipa Juniores

Nicole Silva com Hábil de Sena

Carolina Rodrigues com Estoiro da Foz

António Tomé com Hermes

Afonso Resina Antunes com Importante da Broa

Participação Individual

Gilberto Filipe com Luar da Caniceira

Eduardo Almeida com Zirco Qta do Tagus e com Lutador

Tiago Alves com Eoxido

Luís Brito Paes com Horizonte

Lara Carreira com Endiabrado

Participam ainda pela Suécia mas que fizeram o Campeonato de Portugal de Equitação de Trabalho:

Astrid Hedman com Fandi da Ribeira

Julia Witsell com Hércules