Internacional de Al Shaqab: Lusos rumam a Doha

Grandes nomes do hipismo mundial competirão nas modalidades de Salto, Dressage e Paradressage no CHI Al Shaqab, que acontece esta semana, de 20 a 22 de fevereiro, marcando a 12ª edição do evento.

Como em anos anteriores, Portugal estará representado no CDI5* por Maria Caetano (Hit Plus) e Rita Ralão Duarte (Irão), enquanto no CSI5* competem Duarte Seabra e Luís Ferreira.

Também estarão em Doha cavalos nascidos em Portugal: Maputo do Pocinho (PSH), montado pela britânica Grace Healey, e o Lusitano Imperador dos Cedros, sob a sela da luxemburguesa Christine Skarsoe.

O CHI Al Shaqab destaca-se por ser um dos cinco eventos de CHI no mundo e o único desse nível na região do Médio Oriente e da Ásia, atraindo grandes figuras do hipismo internacional.

A inspeção veterinária realiza-se na manhã de quinta-feira, seguida dos treinos livres à tarde. O programa do CDI5* tem início na sexta-feira com o Grande Prémio e termina no sábado com o Grande Prémio Especial e a Freestyle.

Os resultados poderão ser seguidos pelo Equipe e as competições serão transmitidas ao vivo pelo canal hípico ClipMyHorse.TV.