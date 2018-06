«Interessante» o mais bem pontuado em Cascais

Integrado no programa do XXX Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, realizou-se a terceira aprovação de machos na passada sexta-feira (22) em Cascais.

O cavalo de 5 anos, «Interessante» (Toxico x Aela por Estoiro) da criadora Michaela Kleba e propriedade de Pedro José Bencatel Azeitona, foi aprovado como reprodutor pela APSL, na concentração realizada no Hipódromo Manuel Possolo onde obteve a pontuação mais elevada de 70,50 pontos, desta Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana.

Dos 10 cavalos candidatos a reprodutores, 9 foram admitidos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana e 1 foi reprovado.

RESULTADOS (22/06/2018)

Interessante – criador Michaela Kleba – proprietário Pedro Azeitona – 70,50 pontos

Forcado – criador José Correia Leite – proprietário Sarah Melcher – 70,25

Faquir das Lezírias – criador Companhia das Lezírias – proprietário José Brito Eusébio – 69,75

Heros – criador Coudelaria Inácio Ramos – proprietário Tomas Agostinho Cardoso – 68,75

Bogota – criador José Correia Leite – proprietário Soc.Agric.Turistica H. Pedro Viegas – 68,75

Jivago – criador Alexandre Reffoios – proprietário Eduardo Neves de Oliveira – 68,5

E-Zorro – criador e proprietário José Carvalho Nunes – 67

Iraque – criador Dr. Pedro Ferraz da Costa – propriedade LST-Equestrian – 67

Jlopo FS – criador Casa Agric. Ferreira Sebastião – propriedade Monika Furriel Thusing – 66,75

