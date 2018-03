Instituto Abel Salazar vai criar banco genético para preservar burros-de-miranda 27 Março, 2018 13:14

O Centro de Reprodução Animal de Vairão (CRAV), em Vila do Conde, acolheu recentemente dois burros-de-miranda. É aqui que um grupo de investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) irá fazer a colheita de sémen que será utilizado no futuro banco de germoplasma animal para esta raça autóctone que corre o risco de se extinguir se não for preservada.

De acordo com o Diário de Notícias, o Centro de Reprodução Animal de Vairão está em funcionamento desde 2005 e pretende oferecer aos estudantes do ICBAS a possibilidade de ser formarem nesta área e, ao mesmo tempo, servir a comunidade serviços comerciais de reprodução.

António Rocha, diretor deste centro, explica que em breve será recolhido sémen destes dois exemplares de burro-de-miranda para congelar num banco de dados, o Banco Português de Germoplasma Animal, em parceria com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino.