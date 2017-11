Insólito: Cavalo dá coice num carro e acaba detido 15 Novembro, 2017 16:12

Um cavalo foi detido no passado domingo pela polícia de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil, após dar um coice num carro!

O proprietário do automóvel, irritado, exigiu que o cavalo ficasse preso até que o dono do animal pagasse o valor do arranjo. O capitão da polícia, Vagno Passos, que prendeu o cavalo, disse “que o animal foi utilizado como meio para cometer o crime de danos materiais”.

O cavalo acabou por passar 24 horas atrás das grades porque o dono recusou-se a admitir a responsabilidade.

Nesta terça-feira, 14, a Secretaria de Segurança Pública do Estado determinou o afastamento do capitão Passos…