Insólito: A égua «Kept True» vendida como reprodutora é afinal um macho… (VÍDEO)

Os novos proprietários de um cavalo de corrida, receberam o choque das suas vidas depois de enviá-lo ao veterinário para um check-up. A égua de seis anos que estava pronta para começar a carreira de reprodutora – era um macho…

«Kept True», que tem a aparência morfológica de uma égua, competiu exclusivamente contra éguas, vencendo cinco corridas e arrecadando quase £ 275.000 em prémios monetários. No final da sua carreira de corridas tornou-se numa valiosa égua de reprodução atraindo as atenções no leilão de Keeneland (EUA) no ano transacto.

Os novos proprietários, Michelle e Alex Crawford, lutaram para fazer a melhor oferta pela «Kept True», e enviaram o cavalo para ser examinado para garantir que pudesse engravidar. Mas para sua surpresa e do veterinário, descobriram que «Kept True» não tinha ovários.

Testes adicionais revelaram que ‘ela’ tem uma condição genética rara que lhe dá a aparência de uma égua, quando na verdade tem cromossomas XY masculinos. O veterinário que realizou os testes afirmou: “Existem anormalidades óbvias nos órgãos reprodutores do cavalo. «Kept True» tem a aparência de uma égua, mas os cromossomas de um macho”.

Os Crawfords pediram que a venda fosse cancelada e o seu dinheiro restituído – mas os proprietários anteriores recusaram. Um processo judicial está em andamento.

Fonte: Bloodhorse