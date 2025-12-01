Inscrições Abertas | Formação & Demonstração: Saúde e Bem-Estar Equino

O FeedInov CoLAB, no âmbito do projeto europeu EUnetHorse, anuncia a abertura das inscrições para o 1.º Dia de Formação e Demonstração – Saúde e Bem-Estar Equino, a realizar no dia 20 de janeiro, na Coudelaria da Companhia das Lezírias, em Samora Correia (Santarém).
Dirigido a criadores, gestores de coudelarias e profissionais do setor, o evento promove boas práticas de saúde, biossegurança e bem-estar equino, incentivando a adoção de medidas eficazes de prevenção e controlo sanitário. Ao longo do dia, os participantes poderão conhecer soluções inovadoras, assistir a demonstrações práticas e trocar experiências com investigadores, técnicos e criadores, num ambiente colaborativo de aprendizagem.
Programa
09h00 – Welcome Coffee
09h30 – Boas-vindas & Apresentação do programa
09h35 – Projeto EUnetHorse: apresentação e resultados
10h00 – Quarentena e monitorização clínica de recém-chegados (Telmo Nunes)
10h15 – Controlo do vetor de transmissão: mosquito (Rute Serrano e Suzana Wanderley)
10h30 – Plano de vacinação contra a Febre do Nilo Ocidental (Telmo Nunes)
10h45 – Monitorização da condição corporal em éguas (Maria João Fradinho)
11h00 – Coffee-break
11h15 – Apresentação da plataforma Equine Secure
11h30 – Dinâmica de grupo: Aceitabilidade & Implementação
13h00 – Almoço – Restaurante A Coudelaria
14h30 – Demonstração: Condição corporal em éguas
15h30 – Demonstração: Controlo do vetor de transmissão – mosquitos
16h15 – Preenchimento de inquéritos
16h30 – Encerramento
Inscrições
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.
A inscrição inclui participação no evento, almoço e material de apoio.
🔗 Formulário de inscrição: https://forms.gle/uLe1TivL8A8jrgM49
Para mais informações, contacte o nosso Gabinete de Comunicação:
|Magda Teixeira magda.teixeira@feedinov.com
91 35 36 902
|ou
|Tomás Costa tomas.costa@feedinov.com
91 66 74 849