Inscrições Abertas | Formação & Demonstração: Saúde e Bem-Estar Equino

O FeedInov CoLAB, no âmbito do projeto europeu EUnetHorse, anuncia a abertura das inscrições para o 1.º Dia de Formação e Demonstração – Saúde e Bem-Estar Equino, a realizar no dia 20 de janeiro, na Coudelaria da Companhia das Lezírias, em Samora Correia (Santarém).

Dirigido a criadores, gestores de coudelarias e profissionais do setor, o evento promove boas práticas de saúde, biossegurança e bem-estar equino, incentivando a adoção de medidas eficazes de prevenção e controlo sanitário. Ao longo do dia, os participantes poderão conhecer soluções inovadoras, assistir a demonstrações práticas e trocar experiências com investigadores, técnicos e criadores, num ambiente colaborativo de aprendizagem.

Programa

09h00 – Welcome Coffee

09h30 – Boas-vindas & Apresentação do programa

09h35 – Projeto EUnetHorse: apresentação e resultados

10h00 – Quarentena e monitorização clínica de recém-chegados (Telmo Nunes)

10h15 – Controlo do vetor de transmissão: mosquito (Rute Serrano e Suzana Wanderley)

10h30 – Plano de vacinação contra a Febre do Nilo Ocidental (Telmo Nunes)

10h45 – Monitorização da condição corporal em éguas (Maria João Fradinho)

11h00 – Coffee-break

11h15 – Apresentação da plataforma Equine Secure

11h30 – Dinâmica de grupo: Aceitabilidade & Implementação

13h00 – Almoço – Restaurante A Coudelaria

14h30 – Demonstração: Condição corporal em éguas

15h30 – Demonstração: Controlo do vetor de transmissão – mosquitos

16h15 – Preenchimento de inquéritos

16h30 – Encerramento

Inscrições

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.

A inscrição inclui participação no evento, almoço e material de apoio.

🔗 Formulário de inscrição: https://forms.gle/uLe1TivL8A8jrgM49

PROGRAMA AQUI

Para mais informações, contacte o nosso Gabinete de Comunicação: