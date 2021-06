Ingrid Klimke fora dos Jogos Olímpicos por lesão grave 3 Junho, 2021 9:16

A cavaleira olímpica alemã, Ingrid Klimke, não irá participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio este Verão, depois de sofrer “uma grave lesão no peito” após queda com Cascamara no CCI3*- Baborówko, Polónia, no fim-de-semana passado.

“A cirurgia em Münster correu bem e agora preciso de descanso e tempo para recuperar”, escreveu Ingrid na sua página no Facebook. “Estou muito triste pelo meu maior sonho – participar nos meus sextos Jogos Olímpicos – ter chegado ao fim. Defender o título no Campeonato Europeu em Setembro é o meu próximo grande objetivo!”

A notícia representa um golpe duro para os alemães, que iriam participar no evento olímpico em Tóquio como uma das equipas favoritas ao ouro. Mas esta situação irá certamente afetar as hipóteses de uma medalha, especialmente conjugada com o facto de que a sua compatriota, Julia Krajewski, optou por reformar Samourai Du Thot.