Ijsbrand Chardon triunfa em Londres (VÍDEO)

Desafiando as probabilidades, encantando o público e mostrando que ainda tem tudo o que é preciso, o antigo campeão Ijsbrand Chardon (HOL) alcançou uma vitória confortável na sexta etapa da FEI Taça do Mundo de Atrelagem em Londres – um feito que já tinha conseguido no ano passado.
Em sintonia com o entusiamo do público no domingo à noite, Ijsbrand usou toda a sua experiência para conduzir a equipa de cavalos (Favory Fantom, Maestoso Miszter e First One), ao topo com o tempo de 142,29, tendo o veterano líder Caspar a marcar o ritmo.
A dar tudo por tudo, Dries Degrieck (BEL) foi segundo pela terceira noite consecutiva, com 143,52. Apesar de ter registado o tempo mais rápido, duas bolas derrubadas resultaram em oito penalizações, o que o deixou ligeiramente atrás do holandês.
Mantendo o sucesso na família, Bram Chardon (HOL) não conseguiu igualar a forma do pai, mas conquistou um valioso terceiro lugar com 149,18. Visivelmente irritado após a prova por uma curva falhada depois do quinto obstáculo durante o desempate, Bram confessou, ainda assim, estar satisfeito por ver que a sua equipa de cavalos voltou a demonstrar velocidade e técnica para se manter entre a elite.
Depois de vencer em Londres nas duas noites anteriores e de se mostrar imbatível ao longo da época até agora, Boyd Exell (AUS) perdeu a sua série de vitórias e teve de se contentar com o quarto lugar. Anna Mareike Meier (ALE) foi quinta, Glenn Geerts (BEL) sexto e o convidado Daniel Naprous (GBR) terminou em sétimo.
