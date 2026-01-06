III Salão do Cavalo Lusitano regressa a Lisboa em Janeiro de 2026

A Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, será palco da III edição do Salão do Cavalo Lusitano, que decorre de 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, afirmando-se como um dos mais relevantes eventos dedicados à promoção, valorização e projeção do Cavalo Puro-Sangue Lusitano.

Organizado pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL), o certame promete quatro dias intensos de atividade, onde tradição, conhecimento técnico e visão de futuro se encontram para celebrar uma das raças mais emblemáticas da equitação nacional.

Com entrada livre, o programa foi cuidadosamente desenhado para profissionais do setor, criadores, cavaleiros e público em geral, destacando-se iniciativas de formação, avaliação e divulgação da raça.

Programa em destaque

Projeto Cavalos Novos Lusitanos no Ensino

Abertura do evento com aulas práticas dirigidas aos atuais conjuntos, promovendo o ensino e a evolução dos jovens cavalos Lusitanos.

Aprovação de Garanhões da Raça Lusitana

Ao longo de sexta-feira, sábado e domingo, decorre a inspeção veterinária, período de adaptação à pista e a avaliação oficial dos garanhões, um momento central para a seleção e melhoramento da raça.

Apresentação de Garanhões da Raça

No sábado à tarde, o público poderá assistir à apresentação dos garanhões aprovados, num momento de grande interesse técnico e visual.

Cultura e conhecimento

Destaque ainda para o cocktail de apresentação do livro de Dalibor Gregor sobre o Cavalo Lusitano, reforçando a vertente cultural e académica do salão.

O III Salão do Cavalo Lusitano reforça o compromisso da APSL com a excelência, a inovação e a internacionalização do cavalo Lusitano, consolidando Lisboa como um ponto de encontro incontornável para todos os que vivem e admiram esta raça única.