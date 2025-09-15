III Salão do Cavalo Lusitano já tem data marcada para 2026
A cidade de Lisboa vai receber, entre os dias 29 de janeiro e 1 de fevereiro de 2026, a terceira edição do Salão do Cavalo Lusitano, um dos mais importantes encontros dedicados à promoção e valorização do cavalo Puro-Sangue Lusitano. O evento decorrerá nas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa e promete quatro dias intensos de atividades que conjugam a tradição e o futuro desta raça emblemática.
Organizado pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL), o salão contará com um programa diversificado que inclui:
-
Aprovação de garanhões
-
Projeto “Cavalos Novos no Ensino”
-
Apresentação de garanhões
-
Encontro de criadores
Além destas iniciativas, estão previstas demonstrações, apresentações e momentos de convívio entre criadores, cavaleiros e amantes do cavalo Lusitano, reforçando o papel central desta raça no panorama equestre nacional e internacional.
O III Salão do Cavalo Lusitano surge assim como uma oportunidade única para conhecer de perto o trabalho dos criadores e o potencial dos exemplares mais promissores, num evento que celebra a excelência e a identidade do cavalo Lusitano.