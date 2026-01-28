III Salão do Cavalo Lusitano – Aprovação de Reprodutores

O III Salão do Cavalo Lusitano realiza-se de 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026, na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa, reunindo criadores, profissionais e aficionados em torno da excelência do Puro-Sangue Lusitano.

Ao longo de quatro dias, o evento apresenta um programa diversificado que inclui a aprovação de garanhões, distribuída por três dias, o Projeto Cavalos Novos no Ensino, a apresentação de garanhões da raça e um encontro de criadores, promovendo a partilha de conhecimento e a valorização da criação nacional e internacional.

Destaques da Aprovação de Reprodutores

95 garanhões inscritos no total

Aprovação repartida por três dias: 30 de janeiro (sexta-feira): 40 garanhões 31 de janeiro (sábado): 26 garanhões 1 de fevereiro (domingo): 29 garanhões

Idades compreendidas entre os 4 e os 15 anos, evidenciando uma forte presença de animais jovens em início de carreira reprodutiva, mas também de garanhões experientes.

Representação de dezenas de coudelarias e criadores, incluindo algumas das mais reconhecidas casas de criação nacionais.

Presença de garanhões de origem internacional, com exemplares registados em países como França, Espanha e Brasil, reforçando a projeção internacional do Cavalo Lusitano.

O principal objetivo do Salão do Cavalo Lusitano é a admissão de machos ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana, um momento determinante para o futuro da seleção e melhoramento da raça. Paralelamente, a APSL reafirma o seu compromisso em proporcionar aos sócios, criadores e público em geral um conjunto alargado de iniciativas que promovem, divulgam e celebram o Cavalo Lusitano enquanto património genético, cultural e desportivo.

