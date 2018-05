III Jornada do Campeonato Regional Centro – Salvaterra de Magos 15 Maio, 2018 22:05

O Picadeiro Municipal de Salvaterra de Magos recebeu nos dias 12 e 13 de Maio a III Jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho, com a realização de provas nos escalões Consagrados, Debutantes, Preliminar, Sub-16 e Sub-20 que contou com três dezenas de cavaleiros em competição.

A jornada arrancou ao início da manhã de sábado, com a Prova de Ensino, realizando-se no domingo as Provas de Maneabilidade e de Velocidade, o que permitiu ao muito público presente assistir a uma animada e concorrida jornada deste campeonato durante a emblemática Feira de Magos.

No escalão Sub-16 que contou com 5 participantes, Carolina Lopes com Estoiro da Foz foi a vencedora tendo totalizado 15 pontos. Henrique Cruz foi segundo classificado com Aloe (11pts) e Carlos Santos ocupou o terceiro lugar com Óbelix IV (9pts). No escalão Sub-20 apenas com um participante Beatriz Almeida com Curro obteve 6 pontos.

No escalão Debutantes com 12 participantes, venceu Luis Brito Paes com Horizonte que totalizou 33 pontos. Mauro Santos foi segundo classificado com Guizo (27pts) enquanto Paulo Dias ocupou o terceiro lugar com Vendaval (26pts).

No escalão Preliminar que contou com 13 participantes, Jubior Rato venceu com Alcochete (32pts). Rui Pedro Moreira foi segundo classificado com Grifo (31 pts) e Magda Martins com G-Faraó foi terceira classifica (29pts).

No escalão Consagrados com apenas 2 participantes, Ricardo Leandro foi o melhor com Fuzil (6pts).

Resultados AQUI