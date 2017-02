III HCC Horseball Open – 3 e 4 de Fevereiro – PET Festival 1 Fevereiro, 2017 18:45

Nos próximos dias 3 e 4 de Fevereiro pelas 20:30 vai decorrer pelo 3º ano consecutivo, durante o PET Festival, o III HCC Horseball Open.

Neste torneio em estilo open “ os jogadores são sorteados e as equipas são formadas segundo o handicap dos jogadores” conta já com a sua 3ª edição.

É a primeira competição oficial do ano Tutelada pela Federação Internacional de Horseball e conta para o WHR “ World Horseball Ranking”.

Este ano as 4 equipas contam com a presença de Jogadores da Alemanha, Áustria, Espanha e Portugal.

Cada vez mais o horseball está a desenvolver-se além fronteiras e este tipo de competições permitem a que jogadores ou equipas possam participar em provas Internacionais que até então tinha como barreiras à entrada ser seleccionado para representar o País ou ganhar um campeonato nacional para poder entrar na liga dos campeões.

A FIHB tenta com estas provas a aproximação da modalidade em termos de regulamentos e a troca de experiências positivas entre jogadores de diferentes nacionalidades.

Este ano a FIHB conta com mais provas do género em Espanha, Itália, México, França para além do Campeonatos da Europa e A Champions League que este ano será realizada no final do mês de Setembro em Beja.

WORLD HORSEBALL RANKING

O World Horseball Ranking é um sistema de pontuação que visa a criação de uma linguagem comum entre nações na apreciação e quantificação de todos os intervenientes da modalidade, cavalos, jogadores, treinadores clubes e árbitros.

À procura do profissionalismo e reconhecimento cada vez mais, os jogadores de horseball e todos os demais intervenientes da modalidade gostam de participar nas competições a contar para o WHR com vista ao seu reconhecimento na FIHB Gala Awards e também o acesso a provas de alto nível como o FIHB Horseball Masters que tem lugar nos grandes palcos equestres Internacionais e escolhe os atletas do TOP 20 do Ranking Mundial.

A marca HCC é uma das marcas pioneiras na produção de materiais e vestuário para a modalidade bem como a organização de eventos e criação de um lifestyle associado ao Horseball.

Este torneio conta ainda com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, Equievents, Rações Pavo, Intacol, e SF.

Calendário internacional disponível em FIHB.net

EQUIPAS