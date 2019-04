III Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco – 4 e 5 de Maio 22 Abril, 2019 15:26

Nos dias 4 e 5 de maio, decorre na Escola Superior Agrária – IPCB o III Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco, organizado pelo Centro Equestre de Castelo Branco.

O concurso inclui a realização de duas provas de equitação, uma de âmbito nacional, outra regional, que integram o calendário de competições da Federação Equestre Portuguesa (FEP).

Assim, no dia 4 de maio decorrerá a Competição de Saltos Nacional (CSN-C) e no dia 5 de maio uma jornada do Campeonato de Dressage Regional do Centro (CDR-C). Ambas as competições decorrem no campo de jogos da Escola Superior Agrária e envolvem provas federadas e open.

O Centro Equestre de Castelo Branco – uma estrutura da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco – conta receber nos dois dias cerca de duas centenas e meia de conjuntos.

O III Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco é apoiado pela Câmara Municipal de Castelo Branco, que apoia a realização desta iniciativa desde a sua primeira edição, incentivando desta forma a ligação dos albicastrenses à prática equestre e apoiando a crescente dinâmica de eventos equestres na cidade.

O III Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco é de entrada gratuita ao público, pelo que o Centro Equestre de Castelo Branco convida todos os albicastrenses a assistir às provas, nos dias 4 e 5 de maio.

Programa CSN- C AQUI