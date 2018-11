II Festival do Garrano – Paço de Lanheses 12 Novembro, 2018 10:39

No âmbito do Projeto “Percursos do Homem e do Garrano”, a Câmara Municipal de Viana do Castelo promove no dia 17 de Novembro, sábado, o II Festival do Garrano, no Paço de Lanheses, a partir das 15h30. Este evento, de entrada livre, será um novo espetáculo de demonstração das qualidades do garrano e as diversas formas de equitação que proporciona.

O garrano, raça equídea autóctone dos sistemas montanhosos do Alto Minho, que habita a Serra de Santa Luzia e a Serra de Arga, possui um inestimável potencial para a diferenciação da oferta turística de Viana do Castelo. Através da conceção e sinalização de três percursos adequados à fruição pedestre e equestre, o projeto pretende assegurar a conectividade entre os SIC Serra de Arga, Rio Lima e Litoral Norte.

Estes itinerários interpretativos irão oferecer ao visitante uma visão global e integrada do território percorrido, quer através de painéis de acolhimento e sinalização de pontos de interesse, quer através de informação adicional, textual, cartográfica e multimédia, disponibilizada numa plataforma web.

O apoio ao visante contará ainda com o fornecimento dos percursos georreferenciados em formatos de ficheiro passíveis de serem descarregados e consultados em GPS’s, smartphones e suporte análogos. Em paralelo, o conhecimento sobre as manadas que povoam as nossas serras será aprofundado graças a um estudo científico dedicado às dinâmicas comportamentais e sociais do garrano concretizado no âmbito de um projeto pioneiro das Universidades de Kyoto e Sorbonne Nouvelle, parceiros desta iniciativa.