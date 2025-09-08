II Edição do Oeiras Equestre celebrou a tradição equestre

A II Edição do Oeiras Equestre realizou-se no passado fim de semana, de 5 a 7 de setembro, na Quinta de Recreio e nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras. O evento foi organizado pelo CCD 477 Oeiras e pela Associação Equestre de Porto Salvo, contando com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

Durante três dias, o público pôde desfrutar de uma programação diversificada, que incluiu:

Exibições de carros de cavalos tradicionais

Provas de atrelagem, equitação de trabalho, dressage, mobilidade e cones

Momentos culturais que enriqueceram o ambiente festivo

Mais do que uma competição, o Oeiras Equestre é uma celebração do cavalo e da tradição equestre portuguesa, unindo desporto, cultura e lazer num espaço único.

Para quem não pôde estar presente, a programação continua já nos dias 20 e 21 de setembro:

Sábado, 20 de setembro (10h30): Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho

Domingo, 21 de setembro (10h30): Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho e Open Dressage, promovido pela Academia Equestre João Cardiga

A sessão inaugural contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acompanhado pelo executivo municipal.