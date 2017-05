II Concurso de Saltos Internacional – Pedras Salgadas 12 Maio, 2017 17:27

O revitalizado Centro Hípico de Pedras Salgadas, vai receber entre 2 e 4 de Junho o II Concurso de Saltos Internacional (CSI2*), que regressa à vila termal. Esta edição, promovida pelo Município de Vila Pouca de Aguiar em colaboração com a EHATB, a empresa Green Horse e a Federação Equestre Portuguesa, coloca de novo Pedras Salgadas no pódio das actividades equestres e dos concursos de saltos de obstáculos.

Este evento contará com duas provas do ranking da FEI e com cerca de 200 cavalos em competição, oriundos de Portugal e de países como Espanha, Alemanha, Irlanda, Brasil e Uruguai. O palco do evento é emblemático pelos eventos hípicos de grande relevância que já decorreram em Pedras Salgadas e pelo recente investimento na recuperação do Centro Hípico que está agora entre os melhores do país.