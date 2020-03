II CDI3* de Cascais começa amanhã

Cascais, volta a estar na ribalta com a realização do II CDI3*, CDI-P/J/Y/Ch e CDIU25 que vai decorrer de 5 a 8 de Março nas instalações do Centro Hípico da Costa do Estoril.

Estão inscritos neste evento, 45 atletas, 52 cavalos de 7 países.

A competição ocorre ao longo de quatro dias e termina com a realização da reprise Freestyle nas diferentes categorias, no sábado. Domingo (8) realizam-se a reprises Freestyle para a Juventude.

A inspecção veterinária terá lugar na quinta-feira (5) a partir das 14h30 (1 minuto por cavalo).

Os resultados e a parte informática desta iniciativa estão a cargo da empresa GQ Horses Lda. / Lines up.

O Júri para este evento será constituído por: Carlos Lopes (POR) 4* (presidente), Francis Verbeek (HOL) 5*, Irina Maknami (RUS) 5*, Magnus Ringmark (SUE) 5*, Francisco Guerra (ESP) 5*, Alban Tissot (FRA) 4*, Clive Halsall (GBR) 5* e Frederico Pinteus (4*). Neste colectivo, temos a presença de dois juízes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Esta iniciativa conta ainda com os patrocínios de: O Mundo da Equitação, ALS Saddles, VIX Boutique, Equitheme, HKM, Belouracar, DP Dressage, Hotel Baia, Portal Equisport (Media Partner) e PSG Segurança Privada.

Neste segundo CDI, o cavaleiro com a melhor pontuação nos dois dias, será contemplado com uma cabeçada de ensino do Mundo da Equitação.

Lista de participantes AQUI