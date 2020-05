Ifema Madrid Horse Week cancelado em 2020 22 Maio, 2020 7:43

A comissão organizadora do Madrid Horse Week através de um comunicado oficial, cancelou a sua edição em 2020.

Numa situação de crise mundial como a que se está vivendo, em que enfrentamos um dos maiores desafios da história recente, além do impacto sobre a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, esta pandemia do Covid 19 também está a causar um duro golpe na evolução da economia global, principalmente nos sectores do desporto e nos eventos de entretenimento.

Apesar dos esforços da comissão organizadora do Ifema Madrid Horse Week e das Instituições e Federações, que tentaram articular medidas diferentes para minimizar o impacto desta crise no nosso sector, existem muitas incertezas que nos obrigam a tomar esta triste decisão de cancelar o Ifema Madrid Horse Week em 2020, algo excepcional desde que, em 2014 se converteu na sede da Taça do Mundo.

Não obstante, vamos neste momento centrar os nossos esforços na próxima temporada em 2021 e agradecer o vosso apoio e confiança.