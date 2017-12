IC19 esteve condicionada em Queluz após acidente com cavalo 13 Dezembro, 2017 12:44

Um acidente que envolveu um cavalo e um veículo ligeiro condicionou o trânsito no IC19 esta manhã de quarta-feira, no sentido Lisboa-Sintra, na curva do palácio de Queluz.

De acordo com o Correio da Manhã, o cavaleiro e o cavalo ficaram feridos, na sequência de um acidente com uma viatura. O homem, após ter sido socorrido pelo INEM no local, foi transportado para a unidade hospitalar mais próxima. O animal acabou por morrer na estrada.