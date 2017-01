I Workshop de Introdução à Tracção Animal 14 Janeiro, 2017 9:33

A APTRAN – Associação Portuguesa de Tracção Animal e a AEMV-UTAD junta-se na organização do I Workshop de Introdução à Tracção Animal, no dia 11 de Fevereiro no Hospital Veterinário da UTAD, Vila Real, onde se pretende dotar os participantes dos conhecimentos e ferramentas adequadas que lhes permitam reconhecer na tracção animal uma solução moderna, de menor impacto e economicamente viável, competitiva e sustentável, como complemento ou mesmo em alternativa aos modelos convencionais normalmente utilizados.

Esta colaboração permitirá também que estas duas ONGs possam dar continuidade às suas linhas de actuação no âmbito científico mas também da formação académica e profissionalizante, permitindo aos formandos um contacto próximo com os equídeos de trabalho (cavalos e burros), dotando-os de conhecimentos importantes para o exercício das suas profissões futuras.

Informações AQUI