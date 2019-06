I Samora Equestre 2019

A Junta de Freguesia de Samora Correia em conjunto com alguns criadores de Samora Correia, leva a cabo a primeira edição do Samora Equestre de 12 a 14 de Julho.

O evento tem como objectivo a apresentação e promoção das Coudelarias da freguesia.

Será um fim-de-semana intenso de actividades, que contará com um colóquio, batismo equestre, apresentação das coudelarias e cavaleiros da terra entre outros motivos de interesse.

Do programa provisório consta também o concurso do poldro mamão e serão homenageados 2 cavalos nascidos em Samora, Joselito, ferro Sociedade das Silveiras que toureou e triunfou nas principais arenas ibéricas com Rui Fernandes e Zinque das Lezírias, ferro Companhia das Lezírias e Campeão do Mundo de Equitação de Trabalho com Gilberto Filipe.