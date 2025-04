I Campeonato Ibérico/ VII Concurso de Modelo e Andamentos reúne 63 exemplares em Castelo Branco

Nos dias 26 e 27 de abril, a Escola Superior Agrária (ESA) de Castelo Branco será palco do I Campeonato Ibérico / VII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, um dos eventos mais importantes do calendário equestre da região.

A edição deste ano contará com a participação de 63 equinos, sendo 37 machos e 26 fêmeas, inscritos no tradicional Concurso de Modelo e Andamentos. Este número confirma o crescente interesse de criadores e apaixonados pelo mundo equestre.

O evento tem início já na sexta-feira, dia 25 de abril, com a receção aos concorrentes e a admissão dos animais a partir das 14h. No sábado, dia 26, a programação arranca com o Concurso de Dressage às 10h, seguido, à tarde, das provas de Modelo e Andamentos para os machos, divididas por classes etárias e categorias, culminando com a eleição do Campeão Ibérico Macho, nas modalidades apresentado à mão e montado.

A noite de sábado será marcada pelo tradicional Jantar dos Criadores, que terá lugar na Quinta da Dança, reunindo criadores, jurados e entusiastas do setor.

No domingo, dia 27, será a vez das fêmeas entrarem em pista. A partir das 9h30, o público poderá acompanhar as diversas classes de julgamento, até à consagração da Campeã Ibérica Fêmea, tanto apresentada à mão como montada. O evento encerrará com a entrega dos títulos de Melhor Apresentador Ibérico 2025 e Melhor Criador Ibérico 2025.

Com uma organização cuidadosa e uma forte adesão de participantes, o I Campeonato Ibérico / VII Concurso de Modelo e Andamentos promete ser um fim de semana memorável para todos os amantes do cavalo Lusitano.

