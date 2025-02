A ACCLBI reafirma o seu compromisso de internacionalizar o Concurso de Castelo Branco e, com o apoio da APSL e da AEPSL, tem o prazer de anunciar a realização do I Campeonato Ibérico / VII Concurso de Modelo e Andamentos CCAM Beira Baixa Sul, que terá lugar nos dias 26 e 27 de abril.

Nota: Para participar, é imprescindível que toda a documentação esteja regularizada. Além disso, é necessário solicitar, com urgência, a análise de sangue dos poldros, devido aos prazos do laboratório. No caso dos poldros mamões, basta que o nascimento esteja devidamente declarado na APSL.

