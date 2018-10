Hugo Carvalho sem rival no CEIA

Decorreu entre os dias 26 e 28 de Outubro o terceiro concurso do 2º Torneio de Outono, que decorre entre 12 de Outubro e 16 de Dezembro no Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Com o patrocínio da EPRIURBA, este torneio é constituído por, 8 CSN A/C (12 a 14, 19 a 21 e 26 a 28 de Outubro; 9 a 11, 16 a 18 e 23 a 25 de Novembro; 7 a 9 e 14 a 16 Dezembro), num total de 24 dias de provas.

A competição foi liderada pelo Major Pedro Carvalho e os percursos estiveram a cargo do chefe de pista, Luís Xavier de Brito.

Com obstáculos colocados a 1,45m, o Grande Prémio, disputado no domingo contou com a participação de 12 conjuntos, mas apenas 2 disputaram o desempate.

Hugo Carvalho arrecadou o primeiro e segundo lugar. Com zero pontos, e em 32,24seg, venceu a prova com Gaucho WH, e em segundo com Cascari HR, com 2 pontos (37,47seg.). Apesar de mais rápido, em (29.97seg.), os 4 pontos classificaram Francisco Fleming em 3º lugar com Lirion.

O quarto lugar foi para o conjunto Rafael Cruz Rocha/Tessa Boreal (79,6seg.), seguindo-se Ricardo Gil Santos com Ecxtasy com (73,04seg.).

No sábado, 15 conjuntos disputaram o Pequeno Grande Prémio e cinco ficaram apurados para o desempate. Hugo Carvalho montando Tsar d’Audouville foi o conjunto que registou o melhor tempo sem faltas (33,20seg.). O segundo lugar foi para Ivo Carvalho/ C’Est Moi, também com zero pontos (34,17seg.). Também com zero pontos, ficou Mário Prieto com Estoril (36,87seg.), alcançando o terceiro lugar.

Gustavo Costa Fernandes ficou classificado em 4º lugar com Cognac Z, com 4 pontos (30,99seg.) e em 5º lugar fico Nuno Pereira Martins/ Divalentino C, com 4 pontos (32,86seg.).

Na prova de 1,40m de sexta o vencedor foi Francisco Fleming com Lirion. No sábado foi a vez de Ivo Carvalho/ Gaiato C vencer a prova.

Na prova de 1.30m de sábado, o conjunto que registou o melhor tempo foi Gustavo Costa Fernandes com Cognac Z. Francisco Fleming com Goran van Berkenbroek venceu a prova de domingo.

Na sexta, Nuno Pereira Martins venceu com Faraó a prova de 1.20m e de 1.10m.

No sábado venceu a prova de 1.20m com Dora do Conde. No domingo foi a vez de Francisco Fleming com Graciana.

A 1.10m, Hugo Carvalho com Zaphira Equigenne venceu no sábado e Pedro Marques Santos com Umberto S venceu a prova de domingo.

Resultados AQUI