Hugo Carvalho imparável no CEIA

Nos passados dias 6, 7, e 8 de Dezembro decorreu o quinto CSN-A/C no CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, integrado no 3º Torneio de Outono e onde alinharam cerca de 180 conjuntos. Um dos fins-de-semana com mais binómios em competição e que contou com um elevado número de espectadores ao longo do fim-de-semana.

Hugo Carvalho e Vichy du Puits venceram pelo segundo fim-de-semana consecutivo a prova rainha com obstáculos a 1,45m. Uma prova que contou com 13 conjuntos em pista, que terminou num desempate entre Hugo Carvalho e Duarte Seabra. Duarte Seabra alcançou o segundo e o terceiro lugares, com Vegas du Chai e MHS Fernhill respetivamente.

No Pequeno Grande Prémio, com obstáculos a 1,35m, que se realizou no sábado, 7 de Dezembro, estiveram em pista 19 conjuntos. O primeiro e segundo lugar foram para Hugo Carvalho, montado em Gaucho WH e Extraordiner. Em terceiro lugar ficou Daniel Mateus com Querouef de Blondel.

De destacar que durante os três dias fizeram prova de 1,20m: 113 conjuntos, 1,10m: 134 conjuntos e de 1,00m: 38 conjuntos. Durante os três dias passaram pela pista cerca de 85 conjuntos nas provas de escola.

Faltam apenas dois fins-de-semana para o torneio terminar. A pontuação final do Torneio será definida com os pontos dos 18 melhores dias do Torneio e no caso de empate irá ser considerado o total de pontos obtidos no último CSN A/C de Dezembro. Os prémios finais vão ser entregues no último dia de concurso, a decorrer nos dias 20 a 22 de Dezembro.

