Hugo Carvalho em disputa acesa pela liderança do Torneio de Outono 5 Dezembro, 2019 13:30

O CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão usufruiu de mais um fim-de-semana de provas. Nos passados dias 29, 30 Novembro e 1 de Dezembro decorreu o quarto CSN-A/C integrado no 3º Torneio de Outono e onde alinharam 110 conjuntos. Este Torneio oferece um total de prémios de €98.700.

Para a pontuação final contam os pontos dos 18 melhores dias do Torneio e no caso de empate será considerado o total de pontos obtidos no último CSN A/C de Dezembro. Os prémios serão entregues durante o CSN A/C a decorrer de 20 a 22 de Dezembro.

Hugo Carvalho, vencedor da categoria Platina (1,45m) no ano transacto, actualmente com 470 pontos, disputa com Ivo Carvalho (485 pontos) o primeiro lugar. Porém, faltam ainda 3 concursos que vão determinar os vencedores nas categorias Bronze, Prata, Ouro e Platina.

É de evidenciar, que as provas de escola estão cada vez mais concorridas, o que reflecte o aparecimento de mais atletas a optar por este desporto.

Alinharam 14 conjuntos no Pequeno Grande Prémio, com obstáculos a 1,35m, que decorreu na tarde de sábado. Duarte Seabra e MHS Fernhill foi o vencedor terminando o desempate sem faltas em 38,02s. Em segundo lugar classificou-se Ivo Carvalho montando Hora H (39,75s). Duarte Seabra com Concerto de Brunel completou o pódio (40,06s).

Destaque para a prova com obstáculos a 1,20m que contou com 60 conjuntos em pista durante os 3 dias.

Na prova de sexta e de sábado, foi a dupla Gonçalo Ribeiro Pinto e Virtuose des Biches que alcançou a vitória. Na sexta esta dupla conseguiu obter um resultado de 35,58s e no sábado 54,58s. No Domingo, foi Carol Gee e Fernhill Splash, que conquistou o primeiro lugar (22,56s).

No domingo, Hugo Carvalho venceu o Grande Prémio com Gaucho WH completando o percurso inicial com o único zero em 76,98s. Duarte Seabra foi segundo e terceiro classificado com os cavalos Vegas du Chai e Twix v Overis Z, respectivamente.

Faltam apenas três CSN-A/C para o final do Torneio de Outono.

Resultados completos AQUI

Ranking provisório AQUI