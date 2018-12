Hugo Carvalho conquista Platina do 2º Torneio Equestre de Outono 17 Dezembro, 2018 17:41

Decorreu entre os dias 14 e 16 de Dezembro, na pista indoor do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão a final do 2º Torneio de Outono. Com o patrocínio da EPRIURBA, o torneio teve início a 12 de Outubro e foi constituído por 8 CSN A/C, num total de 24 dias de provas.

Na categoria de Platina (1.40m/1.45m), o grande vencedor foi o cavaleiro Hugo Carvalho, o segundo lugar foi para Ivo Carvalho. Francisco Fleming classificou-se em terceiro lugar na categoria de Platina bem como na categoria de Ouro (1.30m/1.35m). Hugo Carvalho destacou-se na categoria de Ouro, e o cavaleiro Nuno Pereira Martins arrecadou o segundo lugar.

Na categoria de Prata (1.20m), a vitória foi para Nuno Pereira Martins, o segundo lugar foi para Ivo Carvalho. Hugo Carvalho subiu ao pódio para receber o terceiro lugar desta categoria bem como o primeiro lugar na categoria de Bronze (1.10m). O cavaleiro Pedro Marques Santos conquistou o segundo lugar, e o terceiro lugar foi para Nuno Pereira Martins.

Com obstáculos colocados a 1.45m, o Grande Prémio disputado no domingo, contou à partida com 17 conjuntos. No desempate foram apenas três os conjuntos que disputaram a vitória.

Hugo carvalho na sela de Gaucho WH foi o único conjunto a concluir a prova sem faltas, vencendo assim o Grande Prémio. Mesmo sendo mais veloz, os 4 pontos, levaram Felipe Guinato com Bigstar ao segundo lugar, em (38.81seg.). Bernardo Ladeira com Un Krug Efele classificou-se em terceiro lugar com 4 pontos e em (39.25seg.). Duarte Seabra/ Twix v Overis Z ficou em 4º lugar, seguindo-se Ivo Carvalho com Fandango C, em 5º.

No sábado foi disputado o Pequeno Grande Prémio. O conjunto mais rápido foi Duarte Seabra com Vanille Fraise HÁ (41.77seg.) na barrage. Victoria Lynden Burd/ Fancy ES classificou-se em segundo lugar (42.73seg.) na barrage.

O terceiro lugar foi para Nuno Pereira Martins na sela de Estoril 273 (43.27seg.), seguindo-se o conjunto Laerke Olesen com Zarina VII em 4º lugar. Hugo Carvalho com Easter Boy ficou em 5º lugar.

Na prova de 1.40m de sexta e sábado a vitória foi para o conjunto Hugo Carvalho na sela de Vichy du Puits. Este cavaleiro também venceu a prova de 1.30m de sexta, desta vez com Tsar d’Audouville. Já no domingo a vitória foi para o conjunto Nuno Pereira Martins com Querouef de Blondel.

Na prova de 1.20m do primeiro dia de concurso o vencedor foi Ivo Carvalho na sela de Licoeur du Faubourg. O conjunto Nuno Pereira Martins/ Farao venceu os outros dois dias.

Na prova de 1.10m dos três dias de concurso, o vencedor foi Hugo Carvalho na sela de Zaphira Equigenne.

Na prova de 1.00m do primeiro dia a vencedora foi Francisca Aguilar Ramos com Uivo. Joao Tomas Espadinha com Titan R venceu no segundo dia. No terceiro a vencedora da prova foi Joana Pinto Rodrigues na sela de Flor.

PR

Resultados completos AQUI