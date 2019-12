Hugo Carvalho conquista pelo 3º ano consecutivo “Platina” 24 Dezembro, 2019 11:26

Foi no passado fim-de-semana, de 20 a 22 Dezembro, que decorreu o último concurso do 3º Torneio de Outono do CEIA. O torneio teve início a 25 de Outubro e foi constituído por 7 concursos A/C, num total de 21 dias de provas.

Na categoria de Platina (1.40m/1.45m), o grande vencedor foi Hugo Carvalho, o segundo lugar foi para Duarte Seabra e o terceiro lugar para Ivo Carvalho.

Em Ouro (1,30m/1,35m) foi novamente Hugo Carvalho a arrecadar o primeiro lugar, ficando em segundo Ivo Carvalho e em terceiro lugar Duarte Seabra. Na categoria de prata, o vencedor foi Hugo Carvalho, o segundo lugar para Andreia Brandão em segundo seguida de Gonçalo Ribeiro Pinto. E na categoria de Bronze, venceu Ivo Carvalho enquanto Hugo Carvalho arrecadou o segundo lugar e Daniela Costa foi terceira classificada.

24 Conjuntos alinharam no Pequeno Grande Prémio no sábado (21). Uma prova muito disputata e na qual 4 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas. É de destacar, que o jovem João Guilherme Patrício com C Grand Canyon Z arrebatou a vitória. Este jovem tem demonstrado, cada vez mais, excelentes progressos e está a tornar-se num excelente cavaleiro.

O Grande Prémio, com obstáculos a 1,45m, foi disputado no domingo, antes da entrega dos prémios do Torneio de Outono. Em pista tiveram 16 conjuntos, mas apenas sete passaram ao desempate. No desempate cinco conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas. A vitória, merecida e esforçada, foi para Duarte Seabra com Twix v Overis Z.

Foram dias bastante intensos na qual mais uma vez, houve a adesão de centenas de cavaleiros e amantes desta modalidade

