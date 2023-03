«Horsy Dream» vence o Prix de Selection (VÍDEO)

O cavalo «Horsy Dream» (Scipion du Goutier-Bonanza du Closeet) de 6 anos, o segundo favorito do evento, venceu o Prix de Selection (Gr.1), a última corrida do Grupo 1 do encontro de Inverno, que decorreu neste sábado no Hipódromo de Vincennes, Paris.

Após uma prova muito tactica, «Horsy Dream» com o driver Eric Raffin optou por seguir de perto «Idao de Tillard» até ao fim, mas na reta final afastou-se do seu adversário com bastante facilidade. A poldra «Juliet Papa Bravo» de 4 anos, foi segunda classificada, enquanto «Idylle Speed» terminou em terceiro lugar. «Idao de Tillard» terminou em 10º.

Esta é a quinta vitória de «Horsy Dream» que é treinado por Pierre Belloche.

