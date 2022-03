Na passada sexta-feira (25) realizou-se no Restaurante “O Picadeiro” a anunciada homenagem à Coudelaria Ortigão Costa e também a celebração do 58° aniversario do Centro Hípico Lebreiro de Azambuja.

Em representação, da coudelaria estiveram presentes Jorge Ortigão Costa, sua mulher Isabel e seu filho, Luís.

Também marcaram presença membros da autarquia Azambujense, nomeadamente o Presidente da Câmara, Silvino Lúcio, vice presidente, António José Matos, Vereadores Inês Louro e Rui Corça e ainda o presidente da Junta de Freguesia, André Salema.

Entre os convivas estavam rostos bem conhecidos do mundo equestre nacional de entre os muitos destacamos, António Palha, Manuel Ataide, Manuel da Câmara, Pedro Botelho Neves, Miguel Empis, Dr Núncio Fragoso e sua mulher, João Duarte e sua mulher, Joaquim Campino, presidente da Poisada do Campino, pároco da freguesia de Azambuja, Pd Paulo Pires e também dos órgãos sociais desta associação, marcaram presença, José Batalha, Manuel Couceiro e Miguel Ribeiro.

A presidente da Direção, Isabel Nolasco, deu início aos discursos, regozijando-se pelo facto de ao fim de 58 anos o centro hípico continuar com as suas portas abertas e deu conhecimento do que se esperava no futuro desta associação, enaltecendo de seguida o trabalho exercido por Jorge Ortigão “seguindo os passos” de seu pai, Dr Luís Ortigão Costa, também um dos fundadores do Centro Hípico. Oferecendo no final ao homenageado, um original a carvão de autoria de Mestre Rui Fernandes e ainda uma placa da Tertúlia “Festa Brava”.

Houve também, durante o jantar animação musical pelo guitarrista André Ribeiro e viola Ginestal Martins. Havendo música quis Manuel da Câmara dar-nos o gosto de o ouvir.

Patrocinaram este evento o Intermarche de Azambuja, o Talho do Mercado e o próprio restaurante “O Picadeiro”.

Fonte: Fernando Clemente