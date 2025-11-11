Homem esfaqueado na Feira da Golegã

Um homem foi esfaqueado, no abdómen, durante a madrugada desta segunda-feira, 10 de novembro, na Feira Nacional do Cavalo, que está a decorrer na vila da Golegã.
A vítima, com 32 anos de idade, foi encontrado pela GNR cerca das 03h40 na zona envolvente ao recinto da feira, tendo ao que tudo indica se ter tratado de uma rixa.
Após ter sido estabilizado no local, pelos Bombeiros da Golegã, o homem foi transportado para o Hospital de Abrantes, em estado considerado grave.
O caso transitou para a alçada da Polícia Judiciária que está agora a investir o ocorrido.
Recorde-se que a FNC começou na última sexta-feira, dia 7 e decorre até ao próximo domingo, dia 16.