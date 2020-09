Hollie Doyle faz história com cinco vitórias em Windsor

A britânica, Hollie Doyle tornou-se na “primeira” jóquei a vencer cinco corridas no passado sábado, em Windsor, Reino Unido.

Hollie, de 23 anos, venceu a sua primeira corrida em Royal Ascot em Junho e outras quatro em Wolverhampton no mês passado. Juntou ao seu palmarés a sua primeira vitória do Grupo 1 com Dame Malliot em Newmarket em Julho.

Neste sábado (28) em Windsor, Hollie venceu com Indian Creak às 13h05; Sur Mer às 13h40; Le Don De Vie (14h40); Extra Elusive (15h15) e com Mistress Nellie às 16h25.

So grateful to have ridden 5 winners today @WindsorRaces, thank you to all owners & trainers involved and thanks to everyone for the messages! 🙏🏻😀🍀@RogerCharlton @Mick_Channon, Hughie Morrison , @cowellracing, William Stone @BlueDiamondStd pic.twitter.com/oW0bRl7A5K

— Hollie Doyle (@HollieDoyle1) August 29, 2020