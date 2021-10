Holanda vence a Final da Taça das Nações em Barcelona 4 Outubro, 2021 8:10

Na competição mais importante após os Jogos Olímpicos, a Final da Taça das Nações Longines FEI que decorreu este domingo no Real Club de Barcelona com a participação das oito equipas apuradas na sexta-feira, a Holanda sagrou-se vencedora.

Apos os percuros de cada formação, a equipa holandesa composta por Maikel van der Vleuten com «Beauville Z», Willem Greve com «Carambole», Sanne Thijssen com «Con Wuidam RB» e Harrie Smolders com «Monaco» com zero pontos, recebeu o ouro.

O segundo lugar foi para a formação irlandesa com um ponto e em terceiro ficou a equipa belga com quatro pontos penalização.

Resultados AQUI