Hoje realiza-se 5ª etapa do Grand National du Trot em Croisé-Laroche

Um mês após a vitória de «Horace du Goutier» em Saint-Brieuc, o Grand National du Trot está de volta esta quarta-feira para a sua quinta etapa, no Hipódromo de Croisé-Laroche (França), onde o líder do ranking «Gaspar d’Angis» vai tentar consolidar ainda mais a sua primeira posição.

Dezasseis cavalos trotadores de seis anos, alinham nesta 5ª etapa, em Croisé-Laroche (França).

HARLEM DE BUCY: Treinado por Christophe Écalard, alcançou sempre o 2º lugar nas suas últimas oito corridas. Este cavalo destacou-se ao terminar em 2º lugar no Prix de Paris (Gr.I), no final de fevereiro. Vencedor em Vincennes no início deste mês, o cavalo regressa ao circuito do Grand National du Trot com ambições muito sólidas.

HIP HOP HAUFOR: Este filho de Up and Quick é um dos melhores trotadores de França. Isso é evidenciado especialmente pelo seu 4º lugar no último Prix d’Amérique, no final de janeiro.

HAPPY VALLEY: O seu desempenho fala por si só. O seu palmarés conta com 22 pódios em 32 corridas disputadas.

HAUFOR GULL: Chega em grande forma a esta etapa. Terminou em 3º lugar em Vincennes o mês passado, antes de vencer o Prix du Rouergue, relegando para o segundo lugar o talentoso Oracle Tile. São resultados que lhe dão boas chances hoje.

GASPAR D’ANGIS: É o actual líder do Grand National du Trot. Venceu as etapas de Marseille-Borély e Lyon-Parilly, antes de terminar em terceiro na etapa de Saint-Brieuc, no mês passado. Parte para esta nova etapa com a firme intenção de marcar pontos.

GAIA D’OCCAGNES: Esta égua acumula duas vitórias e duas classificações entre os quatro primeiros lugares em sete corridas consecutivas. Apesar de difícil alcançar uma vitória nesta etapa, um bom resultado está ao seu alcance.

BELVER FIESTA: Mantido afastado das competições entre agosto de 2022 e abril de 2023, o cavalo mostrou estar em boa forma, terminando em 3º lugar em 13 de maio em Caen, a sua terceira corrida do ano. Este talentoso trotador em fase ascendente, pode vir a baralhar as cartas.

Lista de participantes AQUI