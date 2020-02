Hipódromo de Madrid abre portas em Março 18 Fevereiro, 2020 10:42

O Hipódromo de Madrid abre as portas em Março, com a intenção de aumentar o número de espectadores em relação a 2019. Assim, os aficionados das corridas de cavalos vão ter a partir de Março, um vasto programa de eventos.

No ano passado, La Zarzuela conseguiu o melhor registo de espectadores desde que reabrira em 2005. Cerca de 143 mil pessoas marcaram presença nas 36 jornadas de 2019, um registo muito bom que esperam ultrapassar este ano. Para esta temporada foram preparadas 40 jornadas, com um aumento das corridas nocturnas no Verão.

A organização tentou este ano manter as minhas linhas do programa do ano passado, com algumas alterações para melhor. Informação mais detalhada AQUI.

Tudo começa em Março, com a campanha da Primavera. Esta consta de 18 jornadas, todas elas disputados aos domingos durante a manhã. No total serão 117 corridas de cavalos que poderá desfrutar.

No Verão, as jornadas nocturnas ganham grande protagonismo e a organização optou pelos sábados noite para atrair mais público.

Por último, e para terminar o ano, La Zarzuela propoem outras 12 jornadas no Outono de regresso ao horário de domingo de manhã com um total de 80 corridas. No dia 23 de Dezembro vésperas de Natal, a organização programou mais cinco provas.

Consequentemente o Hipódromo de Madrid vai receber 40 jornadas, tendo destinado um montante superior a três milhões e meio de euros em prémios pecuniários repartidos por 241 provas.