Herpes Vírus Equino: Sunshine Tour também vai parar 5 Março, 2021 7:00

A comissão organizadora do Sunshine Tour em Vejer de la Frontera (Espanha), após constatar que um dos cavalos estabulados nas suas instalações mostrou sinais neurológicos do Herpes Vírus Equino (EHV-1), anunciou esta tarde de quinta-feira, que a 27ª edição do circuito terminará no próximo domingo, três semanas antes do previsto.

Tal decisão prende-se com o facto de ter sido detectado que um cavalo mostrou sinais do Herpes Vírus Equino, apesar de ter testado negativo ao vírus. Este cavalo, proveniente da Bélgica, está alojado a dois quilómetros do recinto da competição desde 26 de Fevereiro como medida de prevenção.