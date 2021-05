«Hattal» conquista a Taça do Mundo em Paris

O cavalo PSA «Hattal» de 4 anos, (Yas Horse Racing Management) de S.A. Xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Primeiro Ministro e Ministro de Assuntos Presidenciais dos Emirados Árabes Unidos, montado por Ioritz Mendizabal, venceu neste domingo a segunda corrida (Grupo 1 – 2000 metros) da 28ª edição do Campeonato do Mundo de Cavalos Puro Sangue Árabe no Hipódromo de Longchamp em Paris.

Este evento organizado pelos EAU serve para promover a conscientização global sobre os puros sangue árabes e o seu significado na cultura e na história dos EAU.

Este evento criado pelo falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan visa promover e celebrar os cavalos árabes, especialmente na Europa e na América do Norte, e para provar que eles podem disputar competitivamente com cavalos PSI, a série da Taça do Presidente dos EAU.

Group 1 double for Ioritz Mendizabal! Hattal wins the Arab race at @paris_longchamp to add to the pilot’s Classic success on St Mark’s Basilica 🙌 pic.twitter.com/XHGwvUGcDc

