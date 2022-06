“Hat-trick” de Harriet Biddick no Derby de Hickstead

A britânica Harriet Biddick conquistou neste sábado a sua terceira vitória no British Speed Derby em Hickstead, tornando-se na primeira amazona a vencer esta prova três vezes.

Harriet e «Silver Lift» têm um recorde extraordinário no Speed Derby: venceram em 2016 e 2019 e terminaram em segundo lugar mais três vezes. Harriet fez uma prova espectacular num tempo de 96,61 segundos, tendo ficado meio segundo à frente do brasileiro Carlos Eduardo Mota Ribas com «Trix». Em terceiro e quarto lugares ficou Charlene Bastone, com «Fyberlinus H» e «Halina HL».

Este conjunto tinha ganho a prova no Al Shira’a Hickstead Derby Meeting 2019, que não voltou a realizar-se devido à pandemia da Covid-19. Entretanto Harriet fez uma pequena pausa no desporto com o nascimento do seu filho Archie, agora com 16 meses, enquanto o seu cavalo vencedor foi alugado ao jovem cavaleiro Joss Phillipps.

As três vitórias como conjunto colocaram-nos ao mesmo nível dos recordistas David Bowen e Delsey, que conseguiram três vitórias consecutivas entre 1990 e 1992, e do capitão John Ledingham e Castlepollard, que repetiram o feito entre 1993 e 1995.

Mas a parceria entrou para a história pela sua consistência duradoura, já que também conquistaram o segundo lugar em mais três ocasiões.

“Parece um pouco surreal neste momento, mas estou realmente na lua”, disse Harriet.

