Harrie Smolders vence o Grande Prémio Longines de Hamburgo (VÍDEO)

Perante uma excelente moldura humana à volta da pista de relva do Derby-Park Klein Flottbeckem em Hamburgo, o holandês Harrie Smolders e o garanhão belga, Don VHP Z (Diamant de Semilly) asseguraram um lugar nos “playoffs” de Praga, vencendo no passado domingo o Grande Prémio do Longines Global Champions Tour.

Smolders a jogar em casa e que recentemente subiu ao 1º lugar do ranking mundial, alcançou este triunfo após um desempate sem faltas em 37,97s. O jovem Maurice Tebbel (ALE) com o seu precioso Chacco’s Son (Chacco Blue) foi segundo classificado, também sem faltas em 39,14s, enquanto Martin Fuchs (SUI) e Chaplin ocuparam o terceiro lugar tendo penalizado quatro pontos no ultimo obstáculos (37,69s). Jos Verlooy (BEL) foi quarto classificado com Caracas seguido de Christian Ahlmann (ALE) e Tokyo.

