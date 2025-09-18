Haras du Pin: Suíça assume a liderança provisória

Após o tradicional “banquete das nações”, realizado na noite de quarta-feira, a competição arrancou esta quinta-feira com a primeira prova por equipas de póneis individuais: a dressage.

A mais jovem dos 88 condutores presentes, a sueca Ella Thorén, abriu as apresentações às 9h na pista Orne, terminando provisoriamente na 30.ª posição.

Já Bernardo Losa, de apenas 19 anos e em representação de Portugal, teve uma estreia promissora no seu primeiro Campeonato do Mundo de Atrelagem da FEI: com o pónei Timo, somou apenas 56,30 pontos de penalização (64,8%), garantindo um honroso 21.º lugar provisório entre a elite mundial.

O melhor, teoricamente, ainda estava por vir, com as condutoras n.º 1 e n.º 3 do mundo, Marije Willemsen (NED) e Janelle Marshall (AUS), ainda por competir. No entanto, ambas foram “ofuscadas” por um trio de grande nível composto pela suíça Vera Bütikofer, o alemão Tobias Bücker e a francesa Bérengère Meuwis Cressent.

A Alemanha conseguiu colocar dois dos seus atletas entre os sete primeiros da classificação provisória, garantindo assim uma vantagem estratégica sobre os adversários. A francesa Marie Verna, colega de equipa de Bérengère, ocupa o 17.º lugar — uma posição ideal para quem costuma brilhar nas duas próximas provas: a maratona e os cones.

Esta sexta-feira será a vez das equipas de 2 e 4 póneis entrarem em ação nas provas de dressage: as primeiras começam às 8h30 e as segundas às 14h50. Só então ficaremos a conhecer a primeira classificação coletiva deste emocionante Campeonato Mundial de Atrelagem de Póneis 2025.

PROGRAMA

Sexta-feira, 19 de setembro

• 8h30-13h20 — Prova de Dressage (2 póneis)

• 14h50-16h45 — Prova de Dressage por equipas (4 póneis) Sábado, 20 de setembro

• 9h30-16h15 — Prova de Maratona (1 pónei / 2 póneis / 4 póneis) Domingo, 21 de setembro

• 9h-12h — Prova de Cones (1 pónei)

• 12h30-14h30 — Prova de Cones (2 póneis)

• 14h30-15h45 — Prova de Cones (4 póneis)

• 16h — Cerimónia de entrega de medalhas

Resultados AQUI