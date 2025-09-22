Haras du Pin: Bernardo Losa e Timo alcançam notável 11.º lugar (VÍDEO)

Sob um sol radioso, o Campeonato do Mundo de Atrelagem de Póneis da FEI 2025 terminou neste domingo em grande estilo, reunindo 89 condutores de 19 países. Ao longo do dia, viveram-se emoções intensas com a prova de cones — a última etapa decisiva para a classificação geral. Entre tensão, alguma desilusão e muitas demonstrações de alegria, o ambiente foi simplesmente extraordinário, com aplausos e incentivos vindos das bancadas.

Após uma magnífica maratona, que o colocou no 2.º lugar dessa fase, o jovem ‘meneur’ português Bernardo Vilarinho Losa, com o pónei Timo, sofreu uma penalização de 3,7 pontos na prova de cones. Ainda assim, concluiu a competição num honroso 11.º lugar da geral, somando 148,19 pontos — um resultado notável para a sua estreia em Campeonatos do Mundo.

Na classificação por equipas, os Países Baixos conquistaram a medalha de ouro com 414,83 pontos, à frente da Alemanha, que somou 415,94 pontos e ficou com a prata. A Bélgica assegurou o bronze com 429,09 pontos, seguida de muito perto pela Suíça, quarta classificada com 429,41 pontos. A Dinamarca terminou em quinto lugar (461,35 pts) e a França fechou o top-6 com 463,63 pontos.

Classificação Final