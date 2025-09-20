Haras du Pin: Bernardo Losa conquista brilhante 2º lugar na Maratona

O condutor português Bernardo Vilarinho Losa alcançou um extraordinário 2º lugar na prova de Maratona do Campeonato do Mundo da Classe de 1 Pónei, que decorre em Haras du Pin, França. Entre 40 participantes, o atleta somou 144,50 pontos de penalização, assegurando uma das melhores classificações já obtidas por Portugal nesta disciplina.

Com este resultado notável, Bernardo Losa sobe na tabela e parte para a derradeira etapa – a prova de cones, realizada esta manhã – na 11ª posição provisória da geral, encontrando-se a apenas 10 pontos da líder, a suíça Vera Bütikofer, que soma 134,50 pontos.

No fecho da Maratona, as líderes das três categorias continuam a ser as atletas femininas: Vera Bütikofer (SUI), Rodinde Rutjens (NED) e Marijke Hammink (NED). Contudo, tudo se decidirá na última prova de agilidade, onde terão de confirmar a vantagem se quiserem transformar o domínio em vitória final.

Resultados provisórios AQUI